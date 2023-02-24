Нацгвардейцы уничтожили около 70 российских военных при попытке наступления вблизи Кременной, - ОВА
Украинские воины отразили наступление российских оккупантов вблизи Кременной Луганской области. 70 солдат врага ликвидировали, количество раненых уточняют
Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Вчера нацгвардейцы 15 полка отразили наступление, которое российско-оккупационные войска попытались сделать большими достаточно силами, там три роты пошли в наступление, вернулись только две. Одна рота, около 70 оккупантов "двухсотыми" так и осталась", - рассказал глава региона.
Сообщается, что количество раненых уточняется.
Также на Сватовском направлении рашисты пытались наступать с тяжелой техникой.
"Наши артиллеристы отработали. 92-я бригада их сдержала. С потерями они вернулись назад. Сейчас пока тишина и стабильная ситуация", - добавил Гайдай.
На Белогоровском направлении ситуация более или менее стабильная.
- 23 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что из-за провала под Угледаром добровольческий отряд РФ отказывается продолжать наступление. Однако враг все же сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий в 5 направлениях.
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