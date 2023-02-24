Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Вчера нацгвардейцы 15 полка отразили наступление, которое российско-оккупационные войска попытались сделать большими достаточно силами, там три роты пошли в наступление, вернулись только две. Одна рота, около 70 оккупантов "двухсотыми" так и осталась", - рассказал глава региона.

Сообщается, что количество раненых уточняется.

Также на Сватовском направлении рашисты пытались наступать с тяжелой техникой.

"Наши артиллеристы отработали. 92-я бригада их сдержала. С потерями они вернулись назад. Сейчас пока тишина и стабильная ситуация", - добавил Гайдай.

На Белогоровском направлении ситуация более или менее стабильная.