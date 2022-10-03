Нацгвардейцы уничтожили элитное подразделение российской армии в Донецкой области
Бойцы Нацгвардии показали, как ликвидировали одно из элитных подразделений армии оккупантов в Донецкой области
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины .
"Одно из спецподразделений Нацгвардии, выполняющее боевые задания на Донецком направлении, уничтожило элитное подразделение РФ", - говорится в сообщении.
На видео видно, как воины ликвидировали российское подразделение вместе с техникой и оккупантами.
- Ранее ОК "Юг" сообщило , что 3 октября украинской авиацией было нанесено 7 ударов по врагу, а силами Противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52.
- Кроме того, 3 октября воины буковинской ТрО захватили военную технику оккупантов и взяли в плен российского солдата, а бойцы Закарпатского легиона освободили Миролюбовку на Херсонщине.
- Воины 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ показали оружие и технику российских захватчиков, которую те бросили, убегая от ВСУ.
- Спецназовцы СБУ опубликовали видео, на котором видно, как украинские военные уничтожают вражеский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.39
Покупка 40.39Продажа 41.37
-
EUR
Покупка 39Продажа 40.21
- Актуальное
- Важное