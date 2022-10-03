Об этом сообщает Национальная гвардия Украины .

"Одно из спецподразделений Нацгвардии, выполняющее боевые задания на Донецком направлении, уничтожило элитное подразделение РФ", - говорится в сообщении.

На видео видно, как воины ликвидировали российское подразделение вместе с техникой и оккупантами.