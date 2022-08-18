Нацгвардейцы уничтожили два российских танка на Донецком направлении
Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии уничтожили два вражеских танка на Донецком направлении
Об этом сообщили на facebook-странице Национальной гвардии Украины.
Нацгвардейцы, выполняя задачи на занимаемой позиции, обнаружили колонну техники, состоявшую из нескольких танков.
"В результате быстрой и точной работы бойцам удалось подбить два танка. После этого гвардейцы передали информацию в смежные подразделения для дальнейшего уничтожения оставшейся живой силы и техники оккупантов", - рассказали подробности в Нацгвардии.
- С 24 февраля по 18 августа РФ потеряла в войне с Украиной около 44,3 тыс. оккупантов, 1889 танков, 234 самолета и 197 вертолетов
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