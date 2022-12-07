Нацгвардейцы сбили российскую крылатую ракету из автоматов и пулеметов
Во время массированного обстрела 5 декабря нацгвардейцы 27-й Печерской бригады сбили крылатую ракету Х-101 из стрелкового оружия
Об этом сообщили в Северном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии.
Мобильная огневая группа гвардейцев поразила шедшую на низкой высоте ракету из крупнокалиберных пулеметов и обстрелом из автоматов, не дав ей достичь своей цели.
"Огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в том числе для сбивания ракет и дронов-камикадзе".
В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбивания воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан", – отметили военные.
- 6 декабря россияне нанесли 10 ракетных ударов по Украине.
- 7 декабря директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что ВСУ сбили 60 российских ракет из 70 во время последней атаки РФ и выходят на показатель около 80% уничтоженных ракет , запущенных по Украине.
- Российские ракеты могут не попадать в цель, ведь изготовлены в СССР и хранятся ненадлежащим образом.
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