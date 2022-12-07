Нацгвардейцы сбили российскую крылатую ракету из автоматов и пулеметов

Об этом сообщили в Северном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии.

Мобильная огневая группа гвардейцев поразила шедшую на низкой высоте ракету из крупнокалиберных пулеметов и обстрелом из автоматов, не дав ей достичь своей цели.

"Огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в том числе для сбивания ракет и дронов-камикадзе".

В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбивания воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан", – отметили военные.

6 декабря россияне нанесли 10 ракетных ударов по Украине.

7 декабря директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что ВСУ сбили 60 российских ракет из 70 во время последней атаки РФ и выходят на показатель около 80% уничтоженных ракет , запущенных по Украине.

Российские ракеты могут не попадать в цель, ведь изготовлены в СССР и хранятся ненадлежащим образом.