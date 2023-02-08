Нацгвардейцы сбили российский вертолет Ми-24 вблизи Бахмута

Об этом отчитывалось в Нацгвардии.

Пресс-служба проинформировала, что вражеский вертолет наносил огненное поражение по позициям украинских защитников, в частности прикрывая с воздуха пехоту россиян, наступавшую на линию обороны ВСУ.

"7 февраля в 14:12 часов в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком из ПЗРК "Игла-1", - сообщил начальник службы ПВО 3 бригады оперативного назначения "Партизан" ".

Так, воины зафиксировали потерю высоты вражеским вертолетом после попадания в него ракеты: судьба пилота неизвестна.

"Следует отметить, что это один из самых быстрых ударных вертолетов в мире и уже третий российский вертолет, сбитый именно подразделениями 3 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины за время полномасштабного вторжения российских войск в Украину", - добавили в Нацгвардии.