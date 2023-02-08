Нацгвардейцы сбили российский вертолет Ми-24 вблизи Бахмута
Украинские защитники ликвидировали вражеский ударный вертолет Ми-24 в Донецкой области, нацгвардейцы сбили его из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-1"
Об этом отчитывалось в Нацгвардии.
Пресс-служба проинформировала, что вражеский вертолет наносил огненное поражение по позициям украинских защитников, в частности прикрывая с воздуха пехоту россиян, наступавшую на линию обороны ВСУ.
"7 февраля в 14:12 часов в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком из ПЗРК "Игла-1", - сообщил начальник службы ПВО 3 бригады оперативного назначения "Партизан" ".
Так, воины зафиксировали потерю высоты вражеским вертолетом после попадания в него ракеты: судьба пилота неизвестна.
"Следует отметить, что это один из самых быстрых ударных вертолетов в мире и уже третий российский вертолет, сбитый именно подразделениями 3 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины за время полномасштабного вторжения российских войск в Украину", - добавили в Нацгвардии.
- Напомним, по состоянию на 8 февраля, начиная с полномасштабного вторжения, Россия потеряла на территории Украины минимум 134 100 военных, 3253 танка и 295 самолетов.
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