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Нацгвардейцы показали видео боев за Северодонецк

11 июля, 2022 понедельник
12:34
война с Россией На фото последствия российских обстрелов в Луганской области

Нацгвардейцы показали на видео, какими были бои за Северодонецк и Рубежное

Видео публикует официальная страница Национальной гвардии Украины на YouTube.

Его снимали бойцы на телефоны во время выполнения задач.

"В тех боях враг потерял более 300 единиц бронированной техники, около 1000 орков убитыми и около 1500 ранеными в Рубежном и Северодонецке, которые украинские воины превратили в мясорубку для российского захватчика. Никогда не забудем оборону этих населенных пунктов и тех героев, которые положили жизнь за Украину и победу", – говорят в Нацгвардии.

  • ВСУ показали освободившееся село Ивановка в Херсонской области, где в память об оккупантах осталась только "мертвая" техника.

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Северодонецк
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