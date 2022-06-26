Об этом сообщило МВД в телеграмме .

"Бригада быстрого реагирования Нацгвардии обнародовала видео боев за Рубежное. Бои за город длились почти 2 месяца. В результате город почти полностью разрушили кафиры из-за постоянных артиллерийских и авиационных ударов", - подчеркнули в министерстве.

На вид видно, как нацгвардейцы удерживали Рубежное и выполняли задания.

31 мая дрон показал видео разрушенного россиянами Рубежного.

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