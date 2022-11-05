Об этом сообщается на фейсбук-странице Национальной гвардии Украины.

"Бойцы 27 Печерской бригады Национальной гвардии Украины обнаружили и нанесли огненное поражение по скоплению бронетехники и позициям врага в Луганской области", - говорится в сообщении.

Воины успешно выполнили боевое задание, уничтожив 5 танков, 2 бронированных боевых машин и личный состав на позиции врага.

Точные потери оккупантов подсчитываются.

Всего в Украине ликвидировано более 75 тысяч оккупантов, уничтожены 5601 бронированная машина, 2758 танков, 1462 беспилотника и 202 системы ПВО.