Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину возвращается жара
Нацгвардейцы показали, как точным выстрелом уничтожили вражескую БМП
Спецназовцы Нацгвардии уничтожили вражескую БМП в Донецкой области точным выстрелом
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.
"Минус еще одна российская жестянка", - говорится в сообщении.
- Напомним, мама и два сына с Волыни вместе защищают Украину в Нацгвардии
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