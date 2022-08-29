Нацгвардейцы показали, как на Харьковщине уничтожили российскую САУ "Мста-С", способную бить на 29 км
В Харьковской области, в районе границы с РФ, нацгвардейцы и ВСУ уничтожили российскую артиллерийскую установку "Мста-С", способную бить на 29 км
Об этом говорится в Фейсбуке Нацгвардии.
"Это произошло на севере Харьковщины, в районе государственной границы Украины со страной-оккупантом. Таков результат совместной работы артиллерийской разведки Национальной гвардии и артиллерийского расчета одной из бригад Вооруженных сил Украины", - отметили в ведомстве.
Нацгвардейцы и ССО дроном разведали цель, скорректировали огонь и верифицировали результат. Артиллеристы ВСУ нанесли удар по российской самоходной артиллерийской установке.
- 28 августа украинские военные уничтожили 11 оккупантов, 3 бронемашины и самоходную гаубицу "Мста-С" в южных областях Украины.
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