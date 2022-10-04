Соответствующее видео было опубликовано в твиттере Нацгвардии.

"Во время контрнаступления на Харьковщине, гвардейцы 5-й Слобожанской бригады НГУ эффектно уничтожили вражеский состав с боеприпасами. Воины-гвардейцы мужественно и профессионально защищают Украину. Враг будет разбит", - говорится в сообщении.

Каксообщил сегодня, 4 октября, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов уже 1 534 населенных пункта. В частности, в Харьковской области деоккупировали Боровскую Андреевку и Богуславку.

Минобороны РФ признало выход своих войск почти со всей территории Харьковской области и большое отступление на севере Херсонской области

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