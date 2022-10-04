Нацгвардейцы показали, как эффектно уничтожили российский склад с боеприпасами на Харьковщине
Воины Национальной гвардии Украины во время контрнаступления в Харьковской области уничтожили вражеский склад с боеприпасами
Соответствующее видео было опубликовано в твиттере Нацгвардии.
"Во время контрнаступления на Харьковщине, гвардейцы 5-й Слобожанской бригады НГУ эффектно уничтожили вражеский состав с боеприпасами. Воины-гвардейцы мужественно и профессионально защищают Украину. Враг будет разбит", - говорится в сообщении.
- Каксообщил сегодня, 4 октября, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов уже 1 534 населенных пункта. В частности, в Харьковской области деоккупировали Боровскую Андреевку и Богуславку.
- Минобороны РФ признало выход своих войск почти со всей территории Харьковской области и большое отступление на севере Херсонской области
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.95
-
EUR
Покупка 38.7Продажа 39.96
- Актуальное
- Важное