Нацгвардейцы подняли сине-желтое знамя над Волоховым Яром на Харьковщине
Украинские защитники освободили Волохов Яр в Харьковской области
Видео момента поднятия украинского флага над селом в Чугуевском районе Харьковской области опубликовали на facebook-странице Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.
"Поднимаем украинский флаг над освобожденным селом Волохов Яр. Слава ВСУ! Слава Украине! Героям слава! *** Российской Федерации!" – прокомментировали воины.
- 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что в рамках продолжающихся оборонных операций украинские воины освободили от оккупантов десятки населенных пунктов, а с 1 сентября – более тысячи квадратных километров украинской территории.
- 9 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал видео освобождения оккупированных ранее россиянами территорий. Люди со слезами на глазах встречают украинских воинов, а военные поднимают сине-желтые флаги в освобожденных населенных пунктах.
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