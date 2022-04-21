Нацгвардейцы оттачивают навыки стрельбы из противотанковых и зенитно-ракетных комплексов с помощью VR-технологий
Благодаря современному компьютерному оборудованию и технологиям виртуальной реальности бойцы Нацгвардии учатся точно стрелять по вражеским самолетам и бронетехнике
Как сообщает Национальная гвардия Украины, занятия проводятся профессиональными преподавателями и инструкторами.
Эти тренажеры, говорят инструкторы, созданы на базе ПТРК "Фагот", "Корсар", "Стугна-П" и зенитно-ракетного комплекса "Игла" и моделируют реальные боевые условия.
По словам офицеров, для ознакомления с этим оружием достаточно получаса, а уже через два дня практики военнослужащий может считаться профессиональным оператором этих противотанковых и зенитно-ракетных комплексов.
Бойцы поражены реалистичностью тренажеров и уверены, если придется использовать такие ракеты в реальных условиях, то точно попадут во вражеский танк или самолет.
- Напомним, 8 апреля правоохранители задержали чиновника Нацгвардии, ему объявлено подозрение в госизмене.
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