Нацгвардейцы нашли поименный список одной из батальонно-тактических групп россиян, причастных к зверствам в Киевской области
Во время разведки в Бородянском районе нацгвардейцы обнаружили штаб российской батальонно-тактической группы врага, весь ее личный состав теперь известен поименно
Об этом сообщает министр МВД Денис Монастырский.
Известно, что Национальная гвардия Украины обнаружила штаб одной из батальонно-тактических групп врага во время разведки возле одного из населенных пунктов бывшего Бородянского района.
"Среди документации бойцы обнаружили книгу штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет, а также таблицу позывных этой БТГ", - говорится в сообщении.
Кроме того, белорусские активисты запечатлели, как российские мародеры передавали посылки из белорусского города Мозыря в Россию. В свертках были награбленные вещи из украинских Ирпеня, Бучи и Гостомеля.
Зафиксировано, что вес посылок достигал от 50 до 450 кг. Контакты и имена мародеров уже обнародованы небезразличными белорусами.
- Напомним, что недавно полк "Азов" сообщил, что российские солдаты насилуют и убивают мирных жителей и грабят жилье во временно оккупированных районах Мариуполя. В частности, у одного из оккупантов были обнаружены доллары США и большое количество разнообразных золотых украшений.
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