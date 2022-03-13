Нацгвардейцы ликвидировали диверсантов вблизи одного из населенных пунктов в зоне ООС

Об этом идет речь в сообщении Нацгвардии, передает Еспресо.TV .



Как отмечается, все диверсанты были уничтожены. Оккупанты имели при себе гранаты, мины и оружие для осуществления своих враждебных замыслов и пытались пройти в один из населенных пунктов.





"Гвардейцы вместе с Вооруженными Силами и другими составляющими сектора безопасности и обороны продолжают защищать территориальную целостность и суверенитет Украины по всем направлениям", - добавляется в сообщении.







Фото: Национальная гвардия Украины

Напомним, РФ для переброски в Украину стягивает военных из Армении, Сирии и Сербии.