Нацгвардейцы ликвидировали диверсантов вблизи одного из населенных пунктов в зоне ООС
Военнослужащие Национальной гвардии Украины ликвидировали диверсионно-разведывательную группу врага возле одного из населенных пунктов в районе проведения Операции объединенных сил
Об этом идет речь в сообщении Нацгвардии, передает Еспресо.TV .
Как отмечается, все диверсанты были уничтожены. Оккупанты имели при себе гранаты, мины и оружие для осуществления своих враждебных замыслов и пытались пройти в один из населенных пунктов.
"Гвардейцы вместе с Вооруженными Силами и другими составляющими сектора безопасности и обороны продолжают защищать территориальную целостность и суверенитет Украины по всем направлениям", - добавляется в сообщении.
Фото: Национальная гвардия Украины
- Напомним, РФ для переброски в Украину стягивает военных из Армении, Сирии и Сербии.
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