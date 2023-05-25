Нацгвардейцы из ПЗРК сбили российский Су-25 и повредили еще один возле Мелитополя
Запорожский мститель и его собрат попали в пару Су-25, пытавшихся поразить позиции Сил обороны на Запорожском направлении
Об этом сообщили в национальной гвардии Украины.
Сегодня, 25 мая, оккупационные войска РФ пытались нанести поражение по позициям Сил обороны Украины с применением пара Су-25 с воздуха.
На боевом дежурстве находились нацгвардейцы – Запорожский мститель и его боевой собрат. Они идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям ПЗРК.
В итоге первый самолет Су-25 был полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно оккупированной территорией. Второй самолет сбил нацгвардеец в псевдо Запорожский мститель. После его выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден был зайти на аварийную посадку. В конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма, а перед этим раздались глухие взрывы.
Как добавили в Нацгвардии, Запорожский мститель всего уже уничтожил 7 вражеских самолетов.
- О ситуации на фронте и успехах Мил обороны на протяжении суток читайте в своде Генштаба
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