Об этом сообщили в национальной гвардии Украины.

Сегодня, 25 мая, оккупационные войска РФ пытались нанести поражение по позициям Сил обороны Украины с применением пара Су-25 с воздуха.

На боевом дежурстве находились нацгвардейцы – Запорожский мститель и его боевой собрат. Они идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям ПЗРК.

В итоге первый самолет Су-25 был полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно оккупированной территорией. Второй самолет сбил нацгвардеец в псевдо Запорожский мститель. После его выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден был зайти на аварийную посадку. В конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма, а перед этим раздались глухие взрывы.

Как добавили в Нацгвардии, Запорожский мститель всего уже уничтожил 7 вражеских самолетов.