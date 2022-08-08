Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины .

Аэроразведка и артиллерия Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины ликвидировали российских спецназовцев на севере Харьковщины.



"Разведчики обнаружили место базирования подразделения российских оккупационных войск. Впоследствии они зафиксировали факт разгрузки артиллерийских боеприпасов. Гвардейцы передали координаты артиллеристам, после чего произвели корректировку огня", - говорится в сообщении.



Украинские защитники уничтожили также склад с боеприпасами армии РФ.



"В то же время с ним произошла плановая демилитаризация состава артиллерийских боеприпасов бережно спрятанных в ангаре, который мы обязательно отстроим после поражения кремлевских орд в Украине", - добавили в НГУ.

С 24 февраля по 8 августа российские оккупанты потеряли около 42 340 военных, 1811 танков, 960 систем артиллерии и 754 беспилотника.

В ночь на 8 августа, во временно оккупированном Мелитополе, украинские защитники уничтожили базу рашистов из реактивной артиллерийской ракетной системы HIMARS.

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