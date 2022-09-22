Нацгвардеец из "иглы" сбил вражеский вертолет Ми-8 на Запорожском направлении
Военнослужащий Нацгвардии на Запорожском направлении сбил российский вертолет Ми-8 из противозенитного ракетного комплекса "Игла"
Об этом сообщили на facebook-странице Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.
"Сегодня, 22 сентября 2022 года, военнослужащим Национальной гвардии Украины во время налета авиации противника на Запорожском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-8 из ПЗРК "Игла", – говорится в сообщении.
- 10 августа во время вражеского налета на Запорожском направлении боец Нацгвардии сбил российский самолет Су-25 ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла"
- А в небе над Херсонщиной утром 16 сентября подразделение зенитной ракетной бригады сбило российский штурмовик Су-25.
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