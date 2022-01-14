"Нацелены поглотить нас или завоевать": журналист Капсамун назвал экзистенциальным вопрос Украины для Кремля

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор".



"Мы должны понимать в Украине, что для россиян и для верхушки, которая руководит РФ вопрос Украины является экзистенциальным. Они нацелены на то, чтобы нас поглотить, или завоевать, или просто держать под своим контролем. Оттуда и все эти статьи Путина, Суркова, вообще все, что они говорят на дипломатическом и недипломатическом языке, направлено на то, чтобы украинского государства как такового не существовало", - сказал журналист.



По его мнению, так называемые "красные линии" России – условие по уничтожению украинской государственности.



Они ставят такие условия, чтобы решать за нас нашу внешнюю политику. Они говорят о том, что Украина не должна вступать в НАТО и что здесь не должно быть вооружения с Запада. Откуда они взяли, что Украина может чем-то угрожать РФ? Все, что мы видим - именно Россия угрожает Украине, она сражается против нас, захватывают нашу территорию", - добавил Капсамун.



Журналист отметил, что Россия на постоянной основе проводит военные учения.



"В Восточном военном округе объявили проверку боевой готовности, на юге - летно-тактические учения бомбардировщиков, в оккупированном Крыму - обучение флоту с использованием противокорабельных ракетных комплексов", - заявил он.



Капсамун добавил, что Россия ведет себя абсолютно агрессивно.



"Лавров заикнулся, что если будет от Казахстана предложение о вхождении в так называемое Союзное государство Беларуси и России – то они готовы это рассмотреть. Все эти месседжи свидетельствуют о том, что Россия проводит реваншистскую, неоимперскую политику по воссозданию нечто среднего между Российской империей и СССР", – считает журналист.



По его мнению, Украина здесь выглядит оплотом, желающим защитить собственную государственность и вынуждена не только использовать собственные ресурсы, но и сотрудничать с Западом.



"Украина должна активно доносить Западу, что вы сами видите, как ведет себя Россия - это циничная, лживая политика направленная, чтобы в дальнейшем совершать новую агрессию против Украины. Они не настроены ни на какие переговоры. Они их используют, чтобы потом сказать: "Мы хотим с вами договориться, а вы - нет, поэтому мы будем использовать военные методы, чтобы обуздать Украину", - подытожил Капсамун.

