Нацелены на победу, - тренер ЦСКА сделал амбициозное заявление перед матчем против "Зари" в Лиге конференций
Главный тренер болгарского ЦСКА Стойчо Младенов заявил, что настроен победить луганскую "Зарю" в 4-м туре группового этапа Лиги конференций
Об этом сообщает официальный сайт "Зари ".
По словам тренера ЦСКА, в предстоящей игре его команда настроена только на победу.
"Мы хотим показать хорошую игру для зрителей и сами хотим быть удовлетворены результатом. Мы имеем усталость после прошлого матча, но есть и силы для следующего поединка. Мы настроены на максимально положительный для нас результат. Наша цель – не затягивать игру, а продемонстрировать успешный финальный результат. Мы нацелены на победу. Задача в каждом матче - выиграть и получить удовольствие от игры. Неважно, где мы играем. В Болгарии или другой стране мы всегда нацелены на победу", - сказал главный тренер болгарского ЦСКА Стойчо Младенов.
После 3-х матчей "Бодо-Глимт" сенсационно возглавил группу C с 7 баллами. Итальянская "Рома" с двумя победами идет второй. Третья позиция теперь у луганской "Зари", получившей первые три очка в этом сезоне ЛК. У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.
В 4 туре "Заря" сыграет против ЦСКА уже в Украине. Матч состоится 4 ноября. Начало в 19:45.
- 21 октября в 3-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила ЦСКА из Софии.
- В другом матче норвежский "Бодо-Глимт" сенсационно сокрушил итальянскую "Рому".
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