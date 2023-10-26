"Нацбезопасность должна укрепляться каждый день": президент Латвии прогнозирует 4-6 сложных лет для страны
Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс считает, что ближайшие 4-6 лет в сфере безопасности страны будут очень сложны
Об этом сообщает Delfi .
Он отметил, что внешняя и внутренняя безопасность уже давно вошла в политическую повестку дня — в Сейме и правительстве ведутся разные дискуссии, органы готовятся "к разным возможным сценариям".
Ринкевичс считает, что работа по этому поводу проверяется на деле – например, давлением нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе.
Президент подчеркнул, что деятельность органов, отвечающих за безопасность, постоянно усовершенствуется.
"Нужно понимать, что следующие 4-6 лет будут очень сложными. Мы видим, что происходит в Украине, мы видим, что происходит в Израиле, мы видим тенденции в Европе. Мы видим, что время должно быть потрачено не на какие-либо несущественные ссоры, а на укрепление безопасности нашей страны как финансово, так и по существу Граждане смотрят, как они могут участвовать в укреплении национальной обороны, так и в укреплении гражданской обороны. , что национальная безопасность является самым высоким приоритетом и должна укрепляться каждый день", - сказал Ринкевичс.
Премьер Эвика Силиня заявила, что работа по укреплению внутренней и внешней безопасности продолжается на всех уровнях.
"Обязательная военная служба укрепит наши общие оборонные возможности и общее понимание, а также присутствие сил НАТО в Балтийском море. Я думаю, что все эти вопросы комплексно способствуют нашей общей безопасности. Однако то, что появилось в моей повестке дня — это развитие военной промышленности в Латвии, показывающее, что в целом страна перестраивается - из более, возможно, мирной и беззаботной жизни без внешней угрозы к состоянию гораздо большей готовности на государственном уровне", - отметила премьер.
Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Латвии шести артиллерийских ракетных систем HIMARS и соответствующего оборудования по ориентированной стоимости $220 млн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное