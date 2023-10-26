"Нацбезопасность должна укрепляться каждый день": президент Латвии прогнозирует 4-6 сложных лет для страны

Об этом сообщает Delfi .

Он отметил, что внешняя и внутренняя безопасность уже давно вошла в политическую повестку дня — в Сейме и правительстве ведутся разные дискуссии, органы готовятся "к разным возможным сценариям".

Ринкевичс считает, что работа по этому поводу проверяется на деле – например, давлением нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе.

Президент подчеркнул, что деятельность органов, отвечающих за безопасность, постоянно усовершенствуется.

"Нужно понимать, что следующие 4-6 лет будут очень сложными. Мы видим, что происходит в Украине, мы видим, что происходит в Израиле, мы видим тенденции в Европе. Мы видим, что время должно быть потрачено не на какие-либо несущественные ссоры, а на укрепление безопасности нашей страны как финансово, так и по существу Граждане смотрят, как они могут участвовать в укреплении национальной обороны, так и в укреплении гражданской обороны. , что национальная безопасность является самым высоким приоритетом и должна укрепляться каждый день", - сказал Ринкевичс.

Премьер Эвика Силиня заявила, что работа по укреплению внутренней и внешней безопасности продолжается на всех уровнях.

"Обязательная военная служба укрепит наши общие оборонные возможности и общее понимание, а также присутствие сил НАТО в Балтийском море. Я думаю, что все эти вопросы комплексно способствуют нашей общей безопасности. Однако то, что появилось в моей повестке дня — это развитие военной промышленности в Латвии, показывающее, что в целом страна перестраивается - из более, возможно, мирной и беззаботной жизни без внешней угрозы к состоянию гораздо большей готовности на государственном уровне", - отметила премьер.

Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Латвии шести артиллерийских ракетных систем HIMARS и соответствующего оборудования по ориентированной стоимости $220 млн.