Нацбанку следовало бы активнее сглаживать колебания на валютном рынке, – эксперт

Об этом советник министра финансов, основатель аналитического центра Growford Institute Василий Ломакович рассказал во время программы "Еспресо Капитал с Андреем Яницким" в эфире Еспресо.TV.



"Если нет фундаментальных факторов, Нацбанку стоило бы активнее выходить на валютный рынок и гасить панические настроения", - сказал он.



По мнению Ломаковича, единственным объективным фактором, который оказывает давление на курс гривни сейчас, является дорогостоящий энергетический импорт – Украине приходится закупать энергоресурсы за валюту по высоким ценам.



При этом во второй половине января украинский валютный рынок традиционно переживает некоторую девальвацию, отмечает эксперт.



"Во второй половине января обычно происходит активизация деловой деятельности контрагентов, в частности импортеров, которые всегда после новогодних праздников выходят со спросом на иностранную валюту для выполнения своих внешнеторговых контрактов", - указал он.



Среднегодовой курс зафиксирован в бюджете на уровне 28,6 грн за доллар. Выше 29 и ниже 28 гривен – допустимые колебания”, – убежден Василий Ломакович.

Напомним, курс гривни на межбанковском валютном рынке 25 января ослаб до 28,72 грн за доллар по сравнению с 28,59 грн за доллар днем ранее.