Об этом говорится в заявлении НБУ.

Отмечается, что, несмотря на некоторые сдвиги по делу о выходе Raiffeisen Bank International с рынка РФ, ситуация требует более четких шагов.

Заявление не содержит четкого плана с конкретными шагами и сроками их реализации, однако может свидетельствовать о переходе от поиска стратегических вариантов будущего к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в России и реализации решений, которые приведут к продаже или выделению или деконсолидации Райффайзенбанка Россия из группы", - говорится в сообщении.", - говорится в сообщении.

В Национальном банке надеются, что RBI Group уже в ближайшее время приложит усилия для реализации указанных инициатив. Глава НБУ Андрей Пышный обратился в Наблюдательный совет RBI перед проведением общего собрания и призвал группу не медлить с решением по выходу банка из РФ.

"Он также обратил внимание на неприемлемость потенциального выхода "Райффайзенбанка" из РФ путем обмена активами "Райффайзенбанка" с подсанкционным "Сбербанком" в Австрии", - добавили в Нацбанке.

Как отмечается, Нацбанк продолжит внимательно следить за деятельностью банков, имеющих действующие дочерние структуры в РФ, и в дальнейшем будет поднимать вопрос присутствия международных банков на российском рынке в коммуникации с санкционными регуляторами стран-партнеров.