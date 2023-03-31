Нацбанк ждет от Raiffeisen четких шагов по выходу из РФ
В Национальном банке Украины ответили на заявление Raiffeisen Bank International о выходе из рынка РФ. НБУ отметил позитивные сигналы в риторике RBI, однако подчеркнул, что у заявления нет четкого плана
Об этом говорится в заявлении НБУ.
Отмечается, что, несмотря на некоторые сдвиги по делу о выходе Raiffeisen Bank International с рынка РФ, ситуация требует более четких шагов.
Заявление не содержит четкого плана с конкретными шагами и сроками их реализации, однако может свидетельствовать о переходе от поиска стратегических вариантов будущего к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в России и реализации решений, которые приведут к продаже или выделению или деконсолидации Райффайзенбанка Россия из группы", - говорится в сообщении.", - говорится в сообщении.
В Национальном банке надеются, что RBI Group уже в ближайшее время приложит усилия для реализации указанных инициатив. Глава НБУ Андрей Пышный обратился в Наблюдательный совет RBI перед проведением общего собрания и призвал группу не медлить с решением по выходу банка из РФ.
"Он также обратил внимание на неприемлемость потенциального выхода "Райффайзенбанка" из РФ путем обмена активами "Райффайзенбанка" с подсанкционным "Сбербанком" в Австрии", - добавили в Нацбанке.
Как отмечается, Нацбанк продолжит внимательно следить за деятельностью банков, имеющих действующие дочерние структуры в РФ, и в дальнейшем будет поднимать вопрос присутствия международных банков на российском рынке в коммуникации с санкционными регуляторами стран-партнеров.
- В конце января стоимость акций банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) снизилась на 6% на фоне введения Украиной санкций против лизинговой компании, принадлежащей российской дочери RBI.
- 24 марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийского банка Raiffeisen Bank International покинуть рынок России.
- 30 марта в Raiffeisen Bank заявили о плане продажи бизнеса в РФ или отделении от него.
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