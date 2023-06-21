Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный в facebook .

"Обмен наличной валюты в Украине – один из стремительно вспыхнувшим в течение последних недель топ-тем. Сразу поручил службам отработать вопросы комплексно: выяснить истинные причины, круг участников и главное нарабатывать решение, которое будет решать вопросы", - написал Пышный.

Искусственный ажиотаж

Он отметил, что НБУ исследовал вопрос, а с представителями банков и небанковских финансовых учреждений, осуществляющих валютно-обменные операции, был проведен ряд встреч.

"Что мы увидели – искусственно созданный ажиотаж, которому, к сожалению, сознательно или бессознательно "подыграли" некоторые небанковские финансовые учреждения и банки. И приведший к волне недовольства граждан", - пришел к выводу Пышный.

Грубое нарушение

Он заверил, что НБУ не устанавливал никаких ограничений обмена валют на основе года выпуска банкнот.

"Нормативно-правовыми актами НБУ прямо запрещено устанавливать какие-либо подобные ограничения. Отдельно хочу сказать о мошеннических предложениях обмена 100 "белых" долларов на 90 "синих" – это не просто грубое нарушение, это – аморально и недопустимо, особенно в условиях войны" , - подчеркнул Пышный.

Запрет оценивать "на глазок"

Он подчеркнул, что чтобы исключить подобные спекуляции Нацбанк принял изменения к своей "нормативке".

"НБУ отменил определение незначительного износа банкнот и запретил финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это значит, что кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в осуществлении валютно-обменной операции, потому что ему показалось, что где-то не совпадает рисунок или такой цвет. Итак, мы полностью убираем человеческий фактор", - рассказал Пышный.

Предупреждения и штрафы

Он добавил, что представители банков и небанковских учреждений донесли принципиальную позицию НБУ и, в случае нарушения, такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований, но и как потенциальный признак мошенничества.

"По таким фактам мы устанавливаем усиленный контроль и будем принимать адекватные меры влияния. Национальный банк в зависимости от уровня совершенного правонарушения будет применять меры воздействия, которые предусматривают и существенные штрафы в размере до 400 тыс. грн для банков, которые вскоре будут увеличены за существенные нарушения и в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения, для небанковских учреждений", - пообещал Пышный.

Усиленный контроль

Он также обратился к гражданам и заявил, что банкноты предыдущих лет выпуска являются действительными.

«Вы можете обменивать их на гривны в любое время. Не теряйте свои сбережения в спровоцированной паникой погоне за обменом валюты «белой» на «синюю». Национальный банк держит этот вопрос на усиленном контроле и будет рассматривать жалобы граждан на банки или небанковские финансовые учреждения за субъективный отказ в обмене валюты, должным образом реагируя на нарушение и недобросовестность", - заверил Пышный.