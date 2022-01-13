Нацбанк выпустит "олимпийские" монеты: как они выглядят
Национальный банк Украины (НБУ) 18 января 2022 выпустит памятные монеты номиналом 2 грн и 10 грн "ХХIV зимние Олимпийские игры"
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Отмечается, что у обеих монет почти одинаковый дизайн, но "десятигривенник" изготовлен из серебра, а 2 грн – из нейзильбера.
Монеты будут введены в обращение с 18 января 2022 года.
Известно, что тираж монеты номиналом 2 грн составит 35 тыс. экземпляров, 10 грн – всего 2500 тыс.
"[Монета] посвящена важному событию мировой спортивной жизни – XXIV зимним Олимпийским играм, проведение которых запланировано на февраль 2022 года в столице Китая – Пекине. Олимпийские игры – это престижные международные соревнования, которые без преувеличения являются событием планетарного масштаба", – рассказали в НБУ .
Сообщается, что монеты номиналом 10 грн. в честь Олимпиады изготовлены из серебра. Их диаметр составляет 3,8 см, а вес – более 30 граммов. Двухгривневые монеты изготовлены из нейзильбера, поэтому значительно легче – 12,8 грамма. Их диаметр – 3,1 см.
На аверсе монет изображено:
- малый государственный герб и надпись полукругом "Украина";
- глава дракона, являющегося главным героем древних легенд, мифов, сказок и одним из самых известных символов Китая;
- надпись "2022" (цифры будто покрыты чешуей);
- четыре пиктограмма, символизирующих олимпийские виды спорта;
- номинал – 2 или 10 грн. и графический символ гривны;
– логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе монет размещено:
- стилизованный абрис листа бумаги, символизирующий Китай с его древней культурой, одним из элементов которого является бумага;
- карта Пекина, на которой изображены значки сноубордиста и фигуристки,
- веер – неотъемлемая часть традиционной китайской культуры
- снежинка;
- логотип Национального олимпийского комитета;
- голова дракона и пламени как один из символов Олимпийских игр.
После выпуска купить монеты можно будет с помощью онлайн-заказа на сайте НБУ или у банков-партнеров. Тогда же станет известна цена.
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