Нацбанк выпустит "олимпийские" монеты: как они выглядят

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.



Отмечается, что у обеих монет почти одинаковый дизайн, но "десятигривенник" изготовлен из серебра, а 2 грн – из нейзильбера.

Монеты будут введены в обращение с 18 января 2022 года.



Известно, что тираж монеты номиналом 2 грн составит 35 тыс. экземпляров, 10 грн – всего 2500 тыс.



"[Монета] посвящена важному событию мировой спортивной жизни – XXIV зимним Олимпийским играм, проведение которых запланировано на февраль 2022 года в столице Китая – Пекине. Олимпийские игры – это престижные международные соревнования, которые без преувеличения являются событием планетарного масштаба", – рассказали в НБУ .



Сообщается, что монеты номиналом 10 грн. в честь Олимпиады изготовлены из серебра. Их диаметр составляет 3,8 см, а вес – более 30 граммов. Двухгривневые монеты изготовлены из нейзильбера, поэтому значительно легче – 12,8 грамма. Их диаметр – 3,1 см.



На аверсе монет изображено:



- малый государственный герб и надпись полукругом "Украина";



- глава дракона, являющегося главным героем древних легенд, мифов, сказок и одним из самых известных символов Китая;



- надпись "2022" (цифры будто покрыты чешуей);



- четыре пиктограмма, символизирующих олимпийские виды спорта;



- номинал – 2 или 10 грн. и графический символ гривны;



– логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.



На реверсе монет размещено:



- стилизованный абрис листа бумаги, символизирующий Китай с его древней культурой, одним из элементов которого является бумага;



- карта Пекина, на которой изображены значки сноубордиста и фигуристки,



- веер – неотъемлемая часть традиционной китайской культуры



- снежинка;



- логотип Национального олимпийского комитета;



- голова дракона и пламени как один из символов Олимпийских игр.



После выпуска купить монеты можно будет с помощью онлайн-заказа на сайте НБУ или у банков-партнеров. Тогда же станет известна цена.