Нацбанк вводит в обращение памятную монету "Владимирский собор в г. Киеве"
Национальный банк Украины сегодня, 15 августа, ввел в свободное обращение памятную монету "Владимирский собор в г. Киеве" номиналом 5 грн
Об этом сообщил Национальный банк Украины .
"Памятная монета посвящена одной из архитектурных жемчужин Киева – Владимирскому собору. Построенный в неовизантийском стиле он привлекает внимание как своей историей, так и внутренней росписью – настоящим шедевром искусства. На сооружение собора, которое длилось 20 лет – с 1862 до 1882 года, было собрано значительное количество пожертвований. Более 10 лет продолжались работы над внутренним убранством храма, уникальные росписи которого и являются его основной ценностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что монету номиналом 5 грн выпустили тиражом 25 тыс. штук. На ней изображен орнаментальный декоративный элемент украшения исторического здания, под которым годы строительства собора - 1862-1882, орнаментальная полоса и надпись "Владимирский собор".
- Национальный банк Украины 9 августа ввел в свободное обращение памятную монету "Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины" номиналом 5 грн и выпустил медаль Службы безопасности Украины.
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