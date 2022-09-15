Об этом сообщил Национальный банк Украины .

"Памятная монета посвящена одной из архитектурных жемчужин Киева – Владимирскому собору. Построенный в неовизантийском стиле он привлекает внимание как своей историей, так и внутренней росписью – настоящим шедевром искусства. На сооружение собора, которое длилось 20 лет – с 1862 до 1882 года, было собрано значительное количество пожертвований. Более 10 лет продолжались работы над внутренним убранством храма, уникальные росписи которого и являются его основной ценностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что монету номиналом 5 грн выпустили тиражом 25 тыс. штук. На ней изображен орнаментальный декоративный элемент украшения исторического здания, под которым годы строительства собора - 1862-1882, орнаментальная полоса и надпись "Владимирский собор".

Национальный банк Украины 9 августа ввел в свободное обращение памятную монету "Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины" номиналом 5 грн и выпустил медаль Службы безопасности Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb