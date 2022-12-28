Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .

29 декабря к юбилею украинского философа выйдет в обращение памятная банкнота номиналом в 500 гривен.

"Празднование 300-летия великого украинского мыслителя Григория Сковороды – это событие года в сфере культуры. Оно было внесено в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Философа знают как композитора, певца, переводчика, учителя и художника не только в нашей стране. Сейчас для украинцев Григорий Сковорода – предвестник свободы, которую мы так боремся сегодня для всего цивилизованного мира", – сказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Вакарчук пожертвовал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды Харьковской области, который уничтожили оккупанты.

Во Львове откроют выставку "Мудрость как оружие" к 300-летию Сковороды. Выставка будет включать произведения живописи, графики, декоративного и современного искусства, ткачество.

К 300-летию Григория Сковороды подготовили подборку событий и проектов, которые помогут открыть культового философа с новой стороны.

Ранее к 150-летию украинской оперной певицы Саломеи Крушельницкой Национальный банк Украины выпустил памятную монету.

Нацбанк ввел в обращение двадцатигривневую монету, посвященную 300-летию украинского философа Григория Сковороды.

19 декабря Сбербанк представил эксклюзивную серию из пяти монет: Русский военный корабль, Чернобаевка, Тракторные войска, Украина в моем сердце и Паляница.

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