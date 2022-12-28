Нацбанк вводит в обращение новую памятную купюру к 300-летию Григория Сковороды
С завтрашнего дня Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную банкноту к 300-летию философа, поэта и педагога Григория Сковороды
Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .
29 декабря к юбилею украинского философа выйдет в обращение памятная банкнота номиналом в 500 гривен.
"Празднование 300-летия великого украинского мыслителя Григория Сковороды – это событие года в сфере культуры. Оно было внесено в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Философа знают как композитора, певца, переводчика, учителя и художника не только в нашей стране. Сейчас для украинцев Григорий Сковорода – предвестник свободы, которую мы так боремся сегодня для всего цивилизованного мира", – сказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
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