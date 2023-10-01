Нацбанк ввел в обращение памятную монету, посвященную украинскому борщу
Национальный банк ввел в обращение памятные монеты "Украинский борщ" – их можно будет приобрести в интернет-магазине НБУ с 4 октября 2023 года
Об этом говорится в телеграм-канале Нацбанка.
"Это блюдо давно вышло за рамки кулинарного искусства, став настоящим культурным феноменом внутри Украины и за ее пределами", - говорится в заявлении. Нацбанк также напоминает, что в прошлом году ЮНЕСКО внесла борщ в список объектов нематериального культурного наследия.
Презентовал памятные монеты "Украинский борщ" заместитель председателя НБУ Алексей Шабан на фестивале нематериального культурного наследия "Живая культура - Живой мир", который состоялся в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.
"Мы считаем своим долгом быть сопричастными с сохранением и приумножением украинской культуры и национального наследия. И эти новые монеты станут еще одним напоминанием об уникальности нашей страны и ее народа", - отметил Алексей Шабан.
Дизайн монеты разработал художник Николай Кочубей.
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