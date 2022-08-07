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Нацбанк возобновляет обращение государственных ценных бумаг

7 августа, 2022 воскресенье
14:53
Экономика

Депозитарий Нацбанка возобновляет операции с государственными ценными бумагами

Об этом сообщил Нацбанк Украины .

"Депозитарий Национального банка Украины возобновляет операции с государственными ценными бумагами. Ранее аналогичное решение принял профильный регулятор рынков капитала – Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку", – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что это предоставит дополнительные ресурсы для восстановления экономики. Восстановление операций с ценными бумагами позволит финансовым учреждениям определить их рыночную стоимость.

Несмотря на отсутствие ограничений по обороту ценных бумаг, Нацбанк отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года. Такой шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках.

Также депозитарий Нацбанка призвал клиентов минимизировать и по возможности отменить тарифы на депозитарные услуги в отсутствие тарифов депозитария для привлечения дополнительных инвестиций в поддержку экономики Украины.

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