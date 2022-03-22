Нацбанк увеличил суточный лимит на снятие валюты в Украине больше, чем втрое
Национальный банк Украины (НБУ) с 21 марта 2022 увеличил суточный лимит на снятие наличной валюты в Украине со счетов в инвалюте с 30 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте)
Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Эспрессо.TV
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №58 от 21 марта, которое обнародовано на сайте центробанка и вступило в силу.
НБУ напомнил, что суточный лимит 100 тыс. грн на снятие средств в Украине со счетов в нацвалюте остается в силе, в то время как снятие наличной валюты с гривневых счетов за границей теперь ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц.
"Соответствующие уточнения призваны предотвратить выведение капитала за границу в значительных объемах", – пояснил центробанк.
НБУ подчеркнул, что ограничения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты товаров.
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