Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает пресс-служба регулятора.

"Учитывая скорейшее восстановление энергетической системы, а также мягкую фискальную политику прогноз экономического роста в 2023 году улучшен с 0,3% до 2,0%", - отметил он.

При реализации предположений о ситуации с опасностью существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не предусматривается, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии. В то же время, увеличение расходов бюджета на фоне значительных объемов международной финансовой помощи поддержит экономическую активность и потребление, подчеркнул Пышный.

Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году экономика вырастет на 4,3% (ранее прогнозировался рост на 4,1%). В 2025 году рост ВВП составит 6,4% (предыдущий прогноз – 6,4%).

"Да, деоккупация территорий и полноценное открытие черноморских портов позволят постепенно увеличить промышленное производство и нарастить урожаи. Кроме того, ожидается расширение внутреннего спроса благодаря возвращению части вынужденных мигрантов", - говорится в сообщении.

Также НБУ прогнозирует размер международных резервов Украины до конца 2023 года на уровне 34,5 млрд. долларов. Это выше январского прогноза (27,0 млрд долларов).

Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году резервы вырастут до 36,1 млрд долларов (ранее ожидалось 31,0 млрд долларов). В 2025 году резервы составят 37,1 млрд долларов (предварительный прогноз – 34,6 млрд долларов).