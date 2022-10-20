Нацбанк Украины, несмотря на инфляцию во время войны, оставил учетную ставку на уровне 25%
Национальный банк Украины оставил учетную ставку на том же уровне – 25%, даже несмотря на инфляцию во время войны в стране
Об этом информирует Национальный банк Украины .
"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Курсовая стабильность, поддержанная этим уровнем учетной ставки и дополнительными мерами Национального банка Украины, и в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов. Инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой" , – пишет пресс-служба.
Сообщается, обновленный прогноз, как и предыдущий, предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере, до ІІ квартала 2024 года.
"Национальный банк готов при необходимости повысить ключевую ставку сверх прогноза, а также в дальнейшем будет принимать дополнительные меры для защиты международных резервов и сохранения управляемости инфляционных процессов", - подчеркнули в ведомстве.
НБУ подчеркнул, что новый макропрогноз предусматривает ощутимое уменьшение рисков безопасности с середины следующего года.
"Ключевым предположением прогноза является существенное снижение рисков безопасности с середины 2023 года. Основным риском для экономического развития остается более длительный срок полномасштабной военной агрессии России против Украины. Соответственно и полноценное разблокирование морских портов, снижение премии за риск Украины и увеличение инвестиций в восстановление страны отсрочено во времени ", – добавил Нацбанк.
- По состоянию на июнь НБУ оставлял неизменным фиксированный курс гривны. Об этом отметил заместитель председателя Нацбанка Гелетий.
- Украина должна начать переговоры с Международным валютным фондом по обсуждению новой программы. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга.
- 3 июня инвестиционный банкир Сергей Фурса убеждал , что Нацбанк был обязан повысить учетную ставку до 25% во избежание гиперинфляции.
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