Об этом информирует Национальный банк Украины .

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Курсовая стабильность, поддержанная этим уровнем учетной ставки и дополнительными мерами Национального банка Украины, и в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов. Инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой" , – пишет пресс-служба.

Сообщается, обновленный прогноз, как и предыдущий, предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере, до ІІ квартала 2024 года.

"Национальный банк готов при необходимости повысить ключевую ставку сверх прогноза, а также в дальнейшем будет принимать дополнительные меры для защиты международных резервов и сохранения управляемости инфляционных процессов", - подчеркнули в ведомстве.

НБУ подчеркнул, что новый макропрогноз предусматривает ощутимое уменьшение рисков безопасности с середины следующего года.

"Ключевым предположением прогноза является существенное снижение рисков безопасности с середины 2023 года. Основным риском для экономического развития остается более длительный срок полномасштабной военной агрессии России против Украины. Соответственно и полноценное разблокирование морских портов, снижение премии за риск Украины и увеличение инвестиций в восстановление страны отсрочено во времени ", – добавил Нацбанк.

По состоянию на июнь НБУ оставлял неизменным фиксированный курс гривны. Об этом отметил заместитель председателя Нацбанка Гелетий.

Нацбанка Гелетий. Украина должна начать переговоры с Международным валютным фондом по обсуждению новой программы. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга.

3 июня инвестиционный банкир Сергей Фурса убеждал , что Нацбанк был обязан повысить учетную ставку до 25% во избежание гиперинфляции.

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