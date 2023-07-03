Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка по индексу ожиданий деловой активности.

"Предприятия строительства предоставили самые оптимистичные оценки результатов своей деятельности благодаря благоприятным погодным условиям, потребности в расширении западной логистики, строительстве и восстановлении дорог: секторальный индекс в июне составил 58.6 (в мае – 51.3)", – пишет пресс-служба.

Эта категория бизнесменов ожидает роста объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов, а также сохранили умеренно высокие ожидания роста закупки услуг подрядчиков. Ожидания доступности услуг снизились до нейтрального уровня.

В июне индекс ожиданий повысился до 50.8, что выше нейтрального уровня по сравнению с 50.5 в мае благодаря снижению расходов на сырье и энергию, налаживанию цепей снабжения, улучшению инфляционных и курсовых ожиданий и увеличению внутреннего спроса. Положительные оценки дали предприятия торговли и промышленности, а сектор услуг остался единственным с отрицательными ожиданиями.

"Респонденты строительства и сферы услуг впервые за длительное время ожидали увеличения общей численности работников, а предприятия промышленности и торговли – уменьшения", – объясняют в НБУ.

Справочно. Ежемесячный опрос предприятий проводился с 05 по 22 июня 2023 года. В опросе приняло участие 491 предприятие. В числе опрошенных предприятий 45.2% – компании промышленности, 28.9% – сферы услуг, 21.0% – торговли, 4.9% – строительства; 32.4% респондентов – крупные предприятия, 30.5% – средние, 37.1% – малы.

32.2% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9.8% – только экспортные операции, 16.9% – только импортные операции, 41.1% – не совершают внешние экономические операции.