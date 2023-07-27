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Нацбанк снизил учетную ставку до 22% годовых

27 июля, 2023 четверг
14:33
Экономика НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный 27 июля заявил, что Нацбанк снизил учетную ставку до 22% годовых - отмечается, что это произошло раньше, чем прогнозировалось

Об этом сообщает НБУ .

Новая учетная ставка вступит в силу уже 28 июля. Учреждение сообщает, что это стало возможным благодаря формированию необходимых предпосылок.

"НБУ начал цикл снижения учетной ставки раньше апрельского прогноза. Это стало возможным благодаря формированию необходимых предпосылок. Так, предварительные меры НБУ способствовали существенному оживлению конкуренции банков за срочные сбережения в гривне. Банковские ставки по гривневым вкладам летом повышались", - говорится в сообщении .

Нацбанк объясняет, что стремительное снижение инфляции и стабильная ситуация на валютном рынке мотивировали вкладчиков все больше сберегать в национальной валюте. Этому также способствовала повышенная способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость благодаря международной помощи.

Учетная ставка будет постепенно снижаться и в дальнейшем.

"Это будет происходить постепенно, чтобы не навредить тенденциям к устойчивому снижению инфляции и устойчивости валютного рынка. Главной предпосылкой этого является поддержание достаточной привлекательности гривневых активов, что будет обеспечивать защиту сбережений в национальной валюте от инфляционного обесценения", - говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что сохранение интереса граждан к гривневым инструментам является "важным элементом обеспечения курсовой устойчивости при смягчении валютных ограничений и переходе к большей гибкости обменного курса"

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития по-прежнему остается непредсказуемый характер полномасштабного вторжения.

"Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начало цикла снижения учетной ставки. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений", - добавил глава НБУ.

  • В октябре 2022 года Национальный банк Украины оставил учетную ставку на том же уровне – 25%, даже несмотря на инфляцию во время войны в стране.
Общество
НБУ
инфляция
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