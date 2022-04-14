Нацбанк разрешил украинцам покупать наличную валюту

Об этом сообщает НБУ.

Возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей функционирования рынка нелегальных валютообменных операций. При этом для предотвращения давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общим объемом покупки наличной иностранной валюты и объемом ее продажи. Такая разница будет рассчитываться начиная с 13 апреля 2022 года.

"Курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения сделки. В то же время курс не может быть ниже официально установленного", – добавляют в сообщении.

В целях недопущения неконтролируемого вывода капитала за границу Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.

Заметим, по оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. В 2022 году инфляция может превысить отметку в 20%.