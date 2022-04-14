Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции в 2022 году до 20%
По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. В 2022 году инфляция может превысить отметку 20%
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Причинами подорожания товаров и услуг будут обусловлены, в частности:
- нарушение производственных процессов;
- логистические проблемы из-за временной оккупации части территорий, разрушения транспортной инфраструктуры и, как следствие, неравномерно распределенное предложение по отдельным регионам;
- эффекты переноса девальвации обменного курса гривни, которая произошла накануне войны;
- высокая стоимость энергоносителей в мире, что будет оказывать давление на стоимость топлива и товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости.
В то же время рост цен будет сдерживаться мерами Национального банка и правительства Украины. Речь идет о временной фиксации обменного курса гривни, которая сдерживает вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров. В эти меры входят также снижение налогов, в том числе косвенного налогообложения импорта, фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги, и административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топлива.
"Дополнительное сдерживающее влияние будет иметь избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта", - отметили в НБУ.
- Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины будет держать официальный курс на уровне 29,25 грн. за доллар до окончания военного положения.
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