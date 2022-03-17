Нацбанк призвал китайские платежные системы прекратить сотрудничество с Россией

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ призывает прекратить обслуживание всех операций с платежными картами как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами.

"Мы очень ценим сотрудничество с UnionPay International и надеемся на ее плодотворное продолжение. В то же время, учитывая беспрецедентное по своей жестокости и пренебрежению фундаментальными человеческими ценностями нападение России на мирную Украину, мы просим вас внести свой вклад в восстановление мира в Украине и прекратить работу в РФ ", – говорится в сообщении.

Напомним, в России заявили , что пока спаслись от дефолта и сделали операцию по выплате части госдолга.