Нацбанк призвал китайские платежные системы прекратить сотрудничество с Россией
Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ призывает прекратить обслуживание всех операций с платежными картами как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами.
"Мы очень ценим сотрудничество с UnionPay International и надеемся на ее плодотворное продолжение. В то же время, учитывая беспрецедентное по своей жестокости и пренебрежению фундаментальными человеческими ценностями нападение России на мирную Украину, мы просим вас внести свой вклад в восстановление мира в Украине и прекратить работу в РФ ", – говорится в сообщении.
- Напомним, в России заявили , что пока спаслись от дефолта и сделали операцию по выплате части госдолга.
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