Нацбанк пока эффективно справляется с преодолением панических настроений на валютном рынке, - эксперт
На минувшей неделе Национальный банк продал $503 млн, чтобы сбить панические настроения и уравновесить валютный рынок. С этой задачей центробанк пока справляется
Об этом главный редактор интернет-издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков рассказал в программе "Еспресо: Капитал с Андреем Яницким" на Еспресо.TV.
“НБУ продал за прошлую неделю около полумиллиарда долларов. Это немалая сумма, она объясняется паническими настроениями на рынке… Новости с Востока будут тянуть еще больше гривню вниз. Но НБУ продает доллары, чтобы сбить эти настроения и уравновесить рынок. По моему мнению, они пока справляются с этой ситуацией", - сказал он.
Чтобы избежать дисбалансов на рынке, центробанк насыщает его долларами из международных резервов, пояснил Денков.
Как сообщал НБУ, международные резервы Украины на 1 февраля составили $29,3 млрд.
"Пока это достаточная сумма, чтобы справиться с паническими настроениями", - добавил Дмитрий Денков.Напомним, член Совета Национального банка Василий Фурман отмечал, что основная причина ослабления гривни заключается в геополитической напряженности, сложившейся вокруг Украины. Как только этот фактор будет исчерпан, курс гривни вернется к уровню 2021 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.31
Покупка 28.31Продажа 28.77
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.7
- Актуальное
- Важное