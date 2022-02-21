Нацбанк пока эффективно справляется с преодолением панических настроений на валютном рынке, - эксперт

Об этом главный редактор интернет-издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков рассказал в программе "Еспресо: Капитал с Андреем Яницким" на Еспресо.TV.

“НБУ продал за прошлую неделю около полумиллиарда долларов. Это немалая сумма, она объясняется паническими настроениями на рынке… Новости с Востока будут тянуть еще больше гривню вниз. Но НБУ продает доллары, чтобы сбить эти настроения и уравновесить рынок. По моему мнению, они пока справляются с этой ситуацией", - сказал он.

Чтобы избежать дисбалансов на рынке, центробанк насыщает его долларами из международных резервов, пояснил Денков.

Как сообщал НБУ, международные резервы Украины на 1 февраля составили $29,3 млрд.

"Пока это достаточная сумма, чтобы справиться с паническими настроениями", - добавил Дмитрий Денков.