Нацбанк пересмотрел прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%
Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%, среди негативных факторов - кризис, связанный с пандемией COVID-19, и напряженная геополитическая ситуация
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Прогноз роста реального ВВП на 2022 год пересмотрен с 3,8% до 3,4%. Экономику поддержат потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли. В то же время весомым сдерживающим фактором будет оставаться напряженная геополитическая ситуация, что будет негативно влиять на инвестиционные решения", - говорится в сообщении.
Кроме того, негативные последствия для роста ВВП несет коронакризис, несмотря на то что пандемия постепенно угасает. Потенциал роста будут ограничивать сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья.
В НБУ отмечают, что рост реального ВВП в прошлом, 2021 году составил около 3%.
На 2023-2024 годы прогноз таков: рост ВВП ускорится до 4%.
"Этому должно поспособствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, окончательное исчерпание негативных эффектов пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий торговли", - отметили в Нацбанке.
- Напомним, правление Национального банка повысило учетную ставку до 10% годовых, а прогноз инфляции на 2022 год ухудшился с 5% до 7,7%.
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