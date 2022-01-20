Нацбанк пересмотрел прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Прогноз роста реального ВВП на 2022 год пересмотрен с 3,8% до 3,4%. Экономику поддержат потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли. В то же время весомым сдерживающим фактором будет оставаться напряженная геополитическая ситуация, что будет негативно влиять на инвестиционные решения", - говорится в сообщении.

Кроме того, негативные последствия для роста ВВП несет коронакризис, несмотря на то что пандемия постепенно угасает. Потенциал роста будут ограничивать сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья.

В НБУ отмечают, что рост реального ВВП в прошлом, 2021 году составил около 3%.

На 2023-2024 годы прогноз таков: рост ВВП ускорится до 4%.

"Этому должно поспособствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, окончательное исчерпание негативных эффектов пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий торговли", - отметили в Нацбанке.

Напомним, правление Национального банка повысило учетную ставку до 10% годовых, а прогноз инфляции на 2022 год ухудшился с 5% до 7,7%.