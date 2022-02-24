Нацбанк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.



Такое решение Нацбанк принял в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией России и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.



"Счет мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров - в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан - в национальной валюте", - говорится в сообщении.

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