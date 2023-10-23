Нацбанк отказался от фиксированного курса Что изменилось?

О чем в тексте:

Как гривна отреагировала на отказ от фиксированного курса?

Увеличил ли регулятор выкуп валюты?

На что может повлиять переход к новой курсовой политике?

Чего ждать от гривни дальше?

Как гривна отреагировала на отказ от фиксированного курса?

Прошло три недели, и гривна отреагировала на изменение политики НБУ очень ожидаемо. Курс доллара фактически остался на том же уровне, комментирует Эспрессо Мария Томилина, экономист Центра экономических стратегий.

На 19 октября торги на межбанковском рынке открылись на уровне 36,60-36,62 грн за доллар.

Национальный банк прибег к фиксированному курсу с начала полномасштабной войны России против Украины. То есть, официальный курс определялся директивно, а не на основе торгов на межбанковском рынке. С конца июля прошлого года НБУ удерживал доллар на уровне 36,57 грн. за доллар.

"Гривня ожидаемо осталась на том же уровне из-за присутствия НБУ на валютном рынке" , – объясняет она.

Еще объявляя о переходе в новый режим, центробанк заявлял, что не отпускает курс в свободное плавание. В то же время регулятор обязался сглаживать колебания на валютном рынке посредством продажи или выкупа валюты с рынка.

Таким образом, Нацбанк не позволит ни сильного укрепления, ни значительного обесценивания гривни одномоментно.

Увеличил ли регулятор выкуп валюты?

В первые месяцы после перехода в режим управляемой гибкости НБУ на сглаживание курсовых колебаний потратил около $1,15 млрд. Это в 2-3 раза больше, чем в августе-сентябре 2023 года. При этом почти половина этой суммы регулятор продал в первый день перехода к новой курсовой политике.

"Много ли это? Однозначно да. Но велика ли эта плата за отказ от фиксации курса и избегание кризисных последствий от длительного сохранения этого режима? Точно нет. Особенно, если посмотреть на интервенции НБУ в кризисные периоды в прошлом", – отметил глава Нацбанка Андрей Пышный, комментируя журналистам объем выкупа валюты с рынка в первые дни новой политики.

Андрей Пышный.

Фото: фейсбук-страница Андрея Пышного

Он отметил, что с каждым днем объем интервенций центробанка по продаже валюты снижался.

"Несмотря на переход НБУ к гибкому курсу, стабильность гривни будет оставаться приоритетом регулятора в следующие несколько месяцев" , – говорит в комментарии для Еспресо Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Значительная и быстрая девальвация или высокие колебания официального курса взорвали бы доверие к гривне со стороны бизнеса и украинцев и спровоцировали бы покупку иностранной валюты в значительных объемах, считает он.

"У НБУ достаточно ресурсов, чтобы удерживать ситуацию на валютном рынке под полным своим контролем. Резервы НБУ близки к $40 млрд и значительно превышают довоенный уровень. Такой уровень эквивалентен более пяти месяцам будущего импорта. Возможные проблемы с поступлением финансовой помощи от США делают невозможным дальнейшее наращивание резервов НБУ. Но если помощь от других партнеров будет поступать в текущих объемах, то и существенного снижения резервов НБУ ожидать не стоит" , – объясняет Виталий Ваврищук.

На что может повлиять переход к новой курсовой политике?

Фиксированный обменный курс помог отечественной экономике в первое время полномасштабного вторжения России. Он стал "лекарством" от значительных шоков, своеобразным маяком для бизнеса. Но длительное удержание курса на фиксированном уровне может ослабить экономику, отметил Пышный. Это создает риски и валютные дисбалансы, "подвешивает" отечественный экспорт.

Новый режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать лучшей ее адаптации к внутренним и внешним шокам, считает Мария Томилина.

По ее мнению, со временем центробанк сможет вернуться к тому, чтобы снова ставить себе ориентир удержания инфляции на оптимальном уровне, а не курс. Это было до начала полномасштабной войны России против Украины.

"Не менее важно, что управляемая гибкость станет важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем", – говорит Томилина.

В долгосрочной перспективе гривна может ослабнуть, но влияние на цены возможной управляемой девальвации будет умеренным, считает Виталий Ваврищук.

"Очевидно, подорожает импорт, однако его доля в потребительской корзине относительно невелика. Поэтому умеренное удешевление гривни не будет оказывать определяющего влияния на инфляцию", - отмечает глава департамента макроэкономических исследований ICU.

Виталий Ваврищук.

Фото: фейсбук-страница НБУ

Чего ждать от гривни дальше?

В скором времени НБУ с помощью валютных интервенций будет контролировать курс на межбанке для того, чтобы не позволить резкой девальвации или ревальвации гривны. А вот дальнейшие его шаги будут зависеть от того, будет ли снижаться инфляция, будет ли достаточно резервов для удержания курсовой устойчивости, а также от финансовой стабильности банков, считает Томилина.

"Если все эти показатели будут в норме, то в будущем НБУ будет продолжать смягчать валютные ограничения и таким образом переходить к большей гибкости курса, где стоимость гривни формируется путем спроса и предложения на нее, как это было до 24 февраля 2022 года", - говорит она.

В свою очередь, в ICU ожидают лишь символического удешевления гривны до конца 2023 года. Оно не создаст рисков для экономической стабильности, однако позволит участникам рынка постепенно адаптироваться к новым реалиям.

Заглядывая в более отдаленное будущее – в 2024 и 2025 годах – стоит ожидать постепенной и управляемой девальвации гривны. Темпы девальвации, вероятно, будут близки к доходности гривневых депозитов, говорит Виталий Ваврищук.

"Так НБУ мог бы обеспечить условия, при которых доходность гривневых и долларовых инструментов сбережений будет сопоставима" , – объясняет он.

Это помогло бы избежать массовой скупки украинцами долларов.

"Для этого НБУ будет удерживать учетную ставку на высоком уровне в реальном измерении в последующие несколько лет" , – заключает Ваврищук.

Текущий прогноз обменного курса от ICU на конец 2024 г. – на уровне 42 грн за доллар.

Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс за 2023 год составит 37,5 грн за доллар, а в 2024-м – 41,4 грн за доллар. Такой же курс доллара Министерство финансов заложило в проект государственного бюджета на следующий год.