Нацбанк ослабил курс гривны

Об этом сообщается на сайте НБУ.



В четверг, 6 января, Нацбанк Украины ослабил официальный курс гривны на 16 копеек - до 27,4551 грн за доллар.



Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 января 2022 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,44/$.



Валютный курс составляет 31,04 грн/евро, 3,62 грн за 10 российских рублей.







Накануне, 4 января, официальный валютный курс составил 27,29 грн/$, 30,77 грн/евро, 3,62 грн/10 российских рублей.



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