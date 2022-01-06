Нацбанк ослабил курс гривны
По состоянию на 6 января 2022 года официальный курс гривны по отношению к доллару установлен на уровне 27,45 гривен за доллар
Об этом сообщается на сайте НБУ.
В четверг, 6 января, Нацбанк Украины ослабил официальный курс гривны на 16 копеек - до 27,4551 грн за доллар.
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 января 2022 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,44/$.
Валютный курс составляет 31,04 грн/евро, 3,62 грн за 10 российских рублей.
Накануне, 4 января, официальный валютный курс составил 27,29 грн/$, 30,77 грн/евро, 3,62 грн/10 российских рублей.
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