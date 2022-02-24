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Нацбанк ограничил снятие наличных в пределах 100 тыс. гривен в день, безналичные расчеты неограничены, - постановление НБУ
Национальный банк Украины принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины, в частности, с 24 февраля вводятся определенные ограничения
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
К ограничениям относятся:
- приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;
- зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022;
- ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий ;
- запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;
- ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);
- остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины;
- банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.
Кроме того, во время военного положения предусмотрено, что:
- банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;
- банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим Постановлением;
- обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме;
- безналичные расчеты производятся без ограничений;
- банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений;
- НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год;
- платежи Правительства Украины осуществляются без ограничений согласно законодательству об особом периоде.
"Соответствующие действия необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины, а также бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В то же время глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге сообщил, что банковская система продолжает работать в обычном режиме.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГНСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
- ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
- В Киеве закрывают садики и школы, медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение РФ с мировыми лидерами.
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение. Президент Зеленский подписал указ.
- Также город Счастье (Луганская обл), атакованный российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена техника и убито около 50 врагов.
- В Луганской области колонны российских танков подло прошли через границу Украины выставив вперед колонны автомобилей белого цвета с символикой ОБСЕ
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