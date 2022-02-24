Нацбанк ограничил снятие наличных в пределах 100 тыс. гривен в день, безналичные расчеты неограничены, - постановление НБУ

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



К ограничениям относятся:

приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;

зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022;

ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий ;

запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;

ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);

остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины;

банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.

банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;

банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим Постановлением;

обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме;

безналичные расчеты производятся без ограничений;

банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений;

НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год;

платежи Правительства Украины осуществляются без ограничений согласно законодательству об особом периоде.

Кроме того, во время военного положения предусмотрено, что:"Соответствующие действия необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины, а также бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.В то же время глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге сообщил, что банковская система продолжает работать в обычном режиме.



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