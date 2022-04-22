Нацбанк ограничил доступ к финансовой информации во время войны

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор ограничил открытый доступ пользователей к данным из отдельных реестров и списков, в частности:

Государственный реестр финансовых учреждений;

реестра коллекторских компаний;

Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров;

перечня небанковских финансовых групп и т.п.

Кроме того, прекращен доступ к Комплексной информационной системе Национального банка.

Доступ к этой системе будет предоставляться авторизованным поставщикам финансовых услуг.

"Важно, что небанковские финансовые учреждения, юридические лица, не являющиеся финансовыми учреждениями, но имеющие право предоставлять отдельные финансовые услуги, коллекторские компании в течение действия военного положения в Украине не обязаны размещать сведения о своей структуре собственности на собственных веб-сайтах", – отмечают в НБУ.

Добавим, Нацбанк внес уточнения по ограничениям на трансграничные операции граждан, поскольку, по его данным, благодаря лазейкам украинцам с начала марта по 18 апреля вывели в обход ограничением $2,6 млрд.