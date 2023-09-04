Нацбанк объявил о новом благотворительном сборе монет на нужды ВСУ

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

С сегодняшнего дня, 4 сентября, стартовала новая волна благотворительной акции "Смелая гривня", которая будет действовать в течение трех месяцев до 30 ноября. По всей Украине пройдет сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен. Сумма собранных средств будет перечислена на нужды Вооруженных сил Украины.

В сообщении говорится, что эта акция в первую очередь направлена на детей и молодежь. Именно они стали движущей силой во время первой волны прошедшей в 2022 году акции.

Отмечается, что в прошлом году к ней присоединились более 2400 коллективов, из них 81% - это учебные заведения. В большинстве своем это стало возможным благодаря усилиям педагогов, которые поощряли детей и их родителей к благотворительности.

"Во время полномасштабной войны большинство украинцев испытывают потребность вносить свой вклад в Победу, в том числе и совсем юные. Благотворительная акция "Смелая гривня" – это хорошая возможность для детей и молодежи приобщиться к благотворительности и конвертировать монеты в мощную поддержку украинской армии. Поэтому мы объявили новую волну сбора монет для нужд сил обороны Обращаюсь к молодежи, педагогам и всем гражданам: сдавайте монеты к банкам-партнерам акции, и мы отправим их на фронт Война продолжается, и поддержка для Вооруженных Сил Украины сейчас так же нужна, как и в первые дни войны. Давайте вместе усиливать наше войско каждой монеткой! Присоединяйтесь к мобилизации монет, помогите уничтожать врага!" – призвал замглавы НБУ в Алексей Шабан.

В настоящее время в обращении находится 14,3 млрд монет на сумму более 6 млрд грн. Значительное количество разменных монет, в том числе монеты номиналом 10 коп. и 50 коп. (28,3% и 9,2% от общего количества монет в обращении соответственно) часто не используется гражданами для наличных расчетов и лежит в копилках или карманах. В то же время, эти средства могут помочь украинским защитникам защищать страну от российского захватчика.

Чтобы присоединиться к сбору монет, нужно принести их в отделения банков-партнеров – АО КБ "ПриватБанк", АО "Ощадбанк" и АО "ПУМБ".