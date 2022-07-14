Нацбанк объяснил рост курса доллара паническими настроениями и "карточным туризмом"

Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий Экономической правде .

По словам замглавы НБУ, существенный рост наличного курса валют связан, в первую очередь, с паническими настроениями населения.

"Что происходило в конце прошлой недели? Гривна начала понемногу проседать, и на этом фоне в медиапространстве начали появляться комментарии о предстоящем значительном ослаблении гривни. Это тем или иным образом повлияло на настроения населения и способствовало оживлению спроса на наличную валюту", - сказал Гелетий.

Также чиновник рассказал, что из-за так называемых "карточных туристов", которые снимали валюту за пределами нашего государства по лучшему курсу, а затем продавали ее в Украине по повышенным ценам, банки были вынуждены сравнить свой курс к наличному в обменниках. Для Нацбанка такое решение стало спасительным, поскольку на июнь золото-валютные резервы Украины снизились сразу на 9%.

"Прекращение "карточного туризма" будет способствовать замедлению снижения международных резервов, которые сегодня позволяют бесперебойно осуществлять оборонные закупки, импорт продукции, расчеты за рубежом и т.д.", - отметил Гелетий.

По словам замглавы НБУ, ситуация с ростом курса валют временная и может измениться после уменьшения ажиотажа среди населения.

Курс гривны к доллару на черном рынке 14 июля достигает 37,80 грн, евро – 37,85 грн.

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