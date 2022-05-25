Нацбанк непублично оштрафовал Альфа-банк на 57 млн грн, – СМИ
Национальный банк оштрафовал Альфа-банк на 57 млн грн за выход двух акционеров из банка без согласования с регулятором
Об этом сообщила Экономическая правда .
Из "Альфа-банк Украина" вышли два акционера – Герман Хан и Алексей Кузмичев, на которые впоследствии наложили санкции. Но выход их проходил без согласования с Национальным банком.
Хану и Кузмичеву принадлежало 3,67% акций банка.
"Из-за спешки банк не успел согласовать смену собственников из НБУ. Поэтому регулятор констатировал, что структура собственности "Альфа-Банка" непрозрачна и выписал учреждению штраф в 57 млн грн. Эту сумму банк уже оплатил. В украинской "Альфе" говорят, что приняли такое решение из-за растерянности среди клиентов и "в связи с нарастающим недоверием", – отмечает издание.
Вероятно, некоторые клиенты банка опасались сотрудничества с банком по политическим соображениям, а некоторые просто боялись держать там средства из-за высоких рисков распространения на этот банк западных санкций или национализации, допускает ЭП.
- Напомним, СНБО постановил национализировать дочерние компании российских Сбербанка и ВЕБ.РФ.
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