Об этом сообщает BFM.

В случае поддержки Сенатом эти средства будут использованы в течение 2024-2030 годов. По данным издания, 56 млрд евро планируется потратить на ядерное сдерживание, 65 млрд – на подготовку Вооруженных сил, 16 млрд – на пополнение запасов боеприпасов, а также около 30 млрд – на покрытие инфляции.

Кроме того, Франция планирует увеличить расходы на личный состав и достичь штата в 355 тысяч человек уже к 2030 году (из них 275 тысяч военных и 80 тысяч резервистов).

Теперь документ попадет на рассмотрение в Сенат Франции. Власти надеются, что его примут до 14 июля этого года.