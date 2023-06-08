Нацасамблея Франции поддержала семилетний план увеличения расходов на оборону
Национальная ассамблея Франции поддержала увеличение оборонных расходов на 413 млрд. евро на 7 лет. Теперь этот проект должен рассмотреть Сенат
Об этом сообщает BFM.
В случае поддержки Сенатом эти средства будут использованы в течение 2024-2030 годов. По данным издания, 56 млрд евро планируется потратить на ядерное сдерживание, 65 млрд – на подготовку Вооруженных сил, 16 млрд – на пополнение запасов боеприпасов, а также около 30 млрд – на покрытие инфляции.
Кроме того, Франция планирует увеличить расходы на личный состав и достичь штата в 355 тысяч человек уже к 2030 году (из них 275 тысяч военных и 80 тысяч резервистов).
Теперь документ попадет на рассмотрение в Сенат Франции. Власти надеются, что его примут до 14 июля этого года.
- Напомним, 7 июня Зеленский пообщался по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном: обсудили сотрудничество в расследовании обстоятельств подрыва Каховской ГЭС и потребности для ликвидации последствий.
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