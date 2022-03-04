НАТО заплатит за свою слабость, – Дмитрий Кулеба
До войны украинский народ считал, что НАТО - это сила, а Европейский Союз слабый и нерешительный. А после начала войны украинский народ увидел, что все наоборот, – отметил глава украинской дипломатии
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала Рада, – информирует Еспресо.TV .
Глава внешнеполитического ведомства Украины констатирует: народ увидел, что Евросоюз имеет характер и силу, применил беспрецедентные санкции, создал фонд для финансирования Вооруженных сил. "То есть те вещи, которые никогда нельзя было вообразить", — аргументировал Кулеба.
В то же время НАТО, по мнению дипломата, не может ничего решить, потому что в Альянсе все отдало на откуп союзникам, то есть на уровень двусторонних отношений между государствами.
"Это та слабость, за которую Альянс, к сожалению, будет платить. К сожалению, потому что сейчас из-за этой слабости и нерешительности пострадают украинцы, но мы все равно остаемся сильными и продолжаем работать на двустороннем уровне!", — отметил глава МИД Украины.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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