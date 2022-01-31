НАТО выразило обеспокоенность энергетической безопасностью Европы через РФ

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters .



Отмечается, что Европейский Союз зависит от России примерно на треть своих поставок газа, и любые перебои могли бы усугубить существующий энергетический кризис, вызванный дефицитом.



"Мы озабочены энергетической ситуацией в Европе, потому что она демонстрирует уязвимость быть слишком зависимой от одного поставщика природного газа, и по этой причине союзники НАТО считают, что нам нужно работать и сосредоточиться на диверсификации поставок", - заявил Столтенберг.



Он отметил, что ЕС рассматривает альтернативу российскому газу. Да, в краткосрочной перспективе может использоваться сжиженный природный газ. В качестве долгосрочной цели Европа рассматривает "снижение зависимости от этих типов источников энергии для разработки новых, а также более экологически чистых внутренних источников энергии".

Напомним, правительство Нидерландов разработает план на случай дефицита газа из-за российской эскалации в отношении Украины.

Пресссекретарь Белого дома заявила, что США ведут переговоры со странами и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае перебоев.

Австралия рассматривает возможность дополнительной поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на случай, если Россия снизит поставки.

Джо Байден и Урсула фон дер Ляен обсудили энергетическую безопасность и пообещали "избежать перебоев с поставками, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате вторжения России в Украину".